Fallece a los 81 años el exedil del BNG José Manuel Domínguez

José Manuel Domínguez Martínez, el que fuera concejal del Bloque Nacionalista Galego de O Grove, falleció anteayer a los 81 años de edad.

Durante la mañana de hoy, a partir de las 10.30 horas, sus restos mortales serán trasladados desde la sala número uno del tanatorio de O Grove al cementerio parroquial de San Xoán de Sardiñeiro en Fisterra, donde a las 13.00 horas recibirá sepultura en presencia de sus seres queridos.

Sus familiares, amistades y excompañeros lamentan la sensible pérdida y agradecen todas las muestras de condolencia recibidas.