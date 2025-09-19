Fallece a los 81 años el exedil del BNG José Manuel Domínguez
O Grove
José Manuel Domínguez Martínez, el que fuera concejal del Bloque Nacionalista Galego de O Grove, falleció anteayer a los 81 años de edad.
Durante la mañana de hoy, a partir de las 10.30 horas, sus restos mortales serán trasladados desde la sala número uno del tanatorio de O Grove al cementerio parroquial de San Xoán de Sardiñeiro en Fisterra, donde a las 13.00 horas recibirá sepultura en presencia de sus seres queridos.
Sus familiares, amistades y excompañeros lamentan la sensible pérdida y agradecen todas las muestras de condolencia recibidas.
