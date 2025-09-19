Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 81 años el exedil del BNG José Manuel Domínguez

José Manuel Domínguez Martínez, exconcejal del BNG en O Grove.

José Manuel Domínguez Martínez, exconcejal del BNG en O Grove. / BNG

Hugo de Dios

O Grove

José Manuel Domínguez Martínez, el que fuera concejal del Bloque Nacionalista Galego de O Grove, falleció anteayer a los 81 años de edad.

Durante la mañana de hoy, a partir de las 10.30 horas, sus restos mortales serán trasladados desde la sala número uno del tanatorio de O Grove al cementerio parroquial de San Xoán de Sardiñeiro en Fisterra, donde a las 13.00 horas recibirá sepultura en presencia de sus seres queridos.

Sus familiares, amistades y excompañeros lamentan la sensible pérdida y agradecen todas las muestras de condolencia recibidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents