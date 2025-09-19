Fajardo censura el debate de los presupuestos en un pleno ordinario

Esquerda Unida considera que el gobierno municipal ha retraso el pleno ordinario de septiembre para hacerlo coincidir con el de los presupuestos, el 2 de octubre, «para esconder» el debate sobre las cuentas.

«Desde nuestro grupo municipal defendemos con firmeza que el pleno de los presupuestos debe ser único, específico e independiente del pleno ordinario, dada su trascendencia y relevancia para el futuro de los vecinos», sostiene Esquerda Unida en un comunicado.

Además, desde la formación que dirige Juan Fajardo, se apunta que, «un debate de esta magnitud no puede ser reducido a un punto más en una orden del día siempre cargada, sin el tiempo ni la atención que merece». Esquerda Unida considera que al incluir el pleno de los presupuestos en una sesión ordinaria, tratan de «diluir y desvirtuar» su importancia. Fajardo cree que, «esta práctica consentida como todo por el BNG, es una maniobra vergonzante que busca evitar la rendición de cuentas y esconde su incapacidad (del gobierno) para gestionar con transparencia».