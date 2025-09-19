Elecciones parciales en el pósito para cubrir las vacantes

La situación anómala que vivía la cofradía de Vilanova con siete bajas en su junta general, se corrigió el pasado miércoles con la celebración de elecciones parciales en el sector del marisqueo a flote. Las siete vacantes, que existían por sucesivas dimisiones, serán cubiertas por cinco mujeres y dos hombres, que se unirán al núcleo decisorio del pósito. Al no presentarse una candidatura concreta a estas elecciones parciales, eran elegibles los 184 integrantes del sector de marisqueo a pie, que emitió un total de 133 votos, 12 nulos y 9 abstenciones, destacando el apoyo que recibió una de las candidatas, que triplicó al resto en apoyos.

El patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, reconoce que «llevábamos mucho tiempo queriendo acometer estas elecciones parciales, pero la situación en la que se encontraba nuestro servicio administrativo, con tres de las cuatro personas de baja, y la coincidencia con las tramitaciones de los ceses de actividad y otras cuestiones burocráticas, nos impidieron sacarlas adelante hasta ahora».

De hecho, la Xunta llegó a exigir a la cofradía de Vilanova que pusiese en marcha el proceso cuanto antes para cubrir las vacantes de la junta general del cabildo. Díaz pide disculpas por alargar demasiado esta situación «pero tuvimos muchos problemas de funcionamiento que nos impidieron sacarlo adelante».

Por otra parte, la cofradía ha abierto el plazo para la incorporación de trece nuevas mariscadoras. El pósito ya ha iniciado esa tramitación, que cuenta con el aval de Mar, limitándose solo a trece nuevos Permex por la situación de los bancos marisqueros.