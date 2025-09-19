Diego Marín: «Mi pan es como Coca Cola, lo imitan, pero es inigualable»

Desde hace apenas dos meses, Vilagarcía cuenta con un nuevo referente en el ámbito gastronómico: la panadería del tinerfeño Diego Marín, Master Bakers Company, ubicada en As Carolinas.

Su dueño es reconocido como el mejor panadero de España y cuenta con una trayectoria avalada por numerosos premios nacionales.

Después de más de 25 años de oficio, encadenando experiencias en «los mejores obradores del país», Marín ha apostado por la ciudad arousana para dar forma a Master Bakers, un proyecto que une la tradición gallega con empanadas, roscas o tartas de Santiago con un aire fresco e innovador llegado desde Estados Unidos.

«Todo lo que hacemos es de calidad, elaborado a mano y con fermentaciones de 24 o 48 horas», explica el panadero que no quiere vender solo pan, sino «experiencias que vayan más allá».

Marín en una de sus visitas al continente americano. / FdV

«Cuando pruebas este pan, es como la Coca Cola, muchos pueden imitarlo, pero el sabor es inigualable», exclama Marín, contando que su harina es «única, nadie más la tiene».

Tras abrir varios locales por otras ciudades de Galicia como Vigo, A Coruña o Ferrol, aprovechó el obrador de una antigua pizzería que tenía en Vilagarcía para expandirse por Arousa.

«Puede parecer un producto artificial por el estilo de marca americana», dice sobre su negocio, pero «elaboramos todo con masa madre delante de nuestros clientes».

Inauguración en curso

Para el mes que viene planean una inauguración por todo lo alto con ofertas para que los que se acerquen puedan catar sus panes y bollos y así «dar a conocer la panadería en el vecindario».

Hasta el momento, los productos más populares entre los vecinos de la zona son los cruasanes y las hogazas de pan.

A pesar de que los precios son más elevados que el resto de panaderías, «casi toda la gente que viene suele repetir», asegura Marín, defendiendo un servicio y un producto de calidad.

Añade que «no me gusta estancarme, me gusta innovar, facilitando el trabajo a los que están a mi lado».

El galardonado como mejor panadero nacional, Diego Marín. / FdV

Cuenta que, tras 25 años de experiencia en el gremio, lo que más le apasiona de su profesión es «el sentir como algo hecho con tus manos llega a casa de otras personas y lo disfrutan», explicando que es muy especial para él que «un producto hecho solo con harina y agua pueda hacer tan feliz a la gente».

Planes a largo plazo

En vistas a futuro, confiesa que su sueño pasa por poder abrir tiendas por todo el mundo, llegando a lugares como «Nueva York o Los Ángeles», uno de los motivos por los que ha decidido estandarizar la marca y así poder adaptarse a diferentes ubicaciones.

Su mayor reto hasta el momento ha sido «lograr encontrar a alguien que crea en mí en lo monetario», un obstáculo que, poco a poco, se va convirtiendo en un sueño hecho realidad con cada local.

«Esperemos que todo siga como lo tengo en mente y no me quede por el camino», concluye Diego Marín, tras traer el mejor pan de España a Vilagarcía.