Ciclo de teatro y magia para todo el otoño en el Auditorio de Cambados

El Concello de Cambados, a través de su Concellería de Cultura, programa el ciclo de Outono con artes vivas en gran formato y dirigidas a un público adulto. Este año, durante todos los domingos de octubre, a partir de las 19.00 horas en el Auditorio de A Xuventude, habrá la oportunidad de disfrutar de tres obras de teatro y un espectáculo de magia, por un precio reducido de 3,50 euros.

El primero de estos espectáculos será el día 5, con el mago vigués Cayetano Lledó, que será el encargado de traer su espectáculo de gran formato «Máxico Lume», dirigido a todos los públicos. En el espectáculo recoge un compendio de técnicas innovadoras mezcladas con los juegos de siempre para disfrutar en familia.

El día 12 de octubre, Teatro do Noroeste desembarcará en Cambados con un montaje dramático de casi dos horas que acercará a la triste actualidad con «Guerra». En ella se narra como las guerras son la expresión cruel de un fracaso, por lo que nunca es la solución a elegir, sino siempre uno de los más grandes errores que cometen los dirigentes. El elenco de la obra está formado por Miguel Pernas, Luma Gómez, Manuela Varela, Maxo Barjas, Sabela Hermida y Xavier Estévez.

El ciclo proseguirá el domingo 19 de octubre, con la obra «As gardiás», una comedia de Teatro de Ningures, que llegarán desde Cangas, en el que varias mujeres defenderán su derecho a vivir juntas y en libertad y articulan estrategias para evitar que la hija de una de ellas la recluya en una residencia y venda el piso en el que viven. El reparto está constituido por las actrices Casilda Alfaro, Melania Cruz, Amparo Martínez, Sonia Ría y Rebeca Montero.

La última de las actuaciones será el día 26, de manos de la compañía lucense Tarabela Creativa, que pondrá en escena «Boa sorte, mala fama». Este espectáculo nace de la necesidad de contar, precisamente, aquello de lo que poco de habla. Carmen Conde ejercerá de narradora, Mariña Pena será la protagonista y Nastasia Zürcher pondrá la música al servicio de esta pieza teatral sobre la emigración gallega por el mundo, que queda muy claramente reflejada.

Estas actividades en el Auditorio de A Xuventude vienen a completar la propuesta cultural de Cambados del próximo mes de octubre, que incluirá varias acciones más y que ya está trabajando en la que se va a ofrecer en el mes de noviembre.