Catoira precinta el galpón de Pirogal y espera a su demolición

El Concello de Catoira precinta definitivamente el galpón de pirotecnia Pirogal situado en la parroquia de Dimo hoy a las 10.00 horas, tal y como anuncian unos vecinos ilusionados con esta medida.

Se ha tomado la decisión después de comprobar que la empresa continuaba utilizando las instalaciones y acumulando en ellas material explosivo pese a la prohibición expresa y firme de desarrollar actividad desde el mes de febrero de 2024 por medio de una decisión del Concello ratificada dos meses después. Fue la propia Guardia Civil la encargada de constatar que había casi 580 kilos de material explosivo almacenado en las instalaciones con posterioridad a las prohibiciones.

Ante esta situación, el alcalde vikingo, Xoán Castaño, recordó que «la empresa agotó todas las vías legales para mantener en pie la construcción», a pesar de que fue declarada ilegal por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y después de manera firme por diligencia el pasado mes de junio, lo que obliga a su demolición a lo largo de las próximas semanas, «para evitar riesgos a la población».