Catoira hospeda a dos compañías teatrales
El municipio vikingo se convierte de nuevo en la residencia dramaturga, esta vez de las compañías Ancoraxe y Vórtice Escénico, que realizarán un pase especial completamente gratuito de su obra «Heroes en decembro», en la cual llevan trabajando desde 2023, en señal de agradecimiento a principios del próximo año, aseguran desde el Concello de Catoira.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un camión pierde una carga de 15.000 kilos de uva en Cambados
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, el sueño que puede hacerse realidad
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- El sector del mar vuelve a ilusionarse con los dragados
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía
- Catoira ameniza el día grande de las fiestas de Guadalupe
- Así se cotiza Rosalía de Castro: piden seis millones de euros por un solar edificable y con inquilino