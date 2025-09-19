Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catoira hospeda a dos compañías teatrales

Las compañías realizan los ensayos en el Auditorio Municipal.

Hugo de Dios

El municipio vikingo se convierte de nuevo en la residencia dramaturga, esta vez de las compañías Ancoraxe y Vórtice Escénico, que realizarán un pase especial completamente gratuito de su obra «Heroes en decembro», en la cual llevan trabajando desde 2023, en señal de agradecimiento a principios del próximo año, aseguran desde el Concello de Catoira.

