Catoira hospeda a dos compañías teatrales

El municipio vikingo se convierte de nuevo en la residencia dramaturga, esta vez de las compañías Ancoraxe y Vórtice Escénico, que realizarán un pase especial completamente gratuito de su obra «Heroes en decembro», en la cual llevan trabajando desde 2023, en señal de agradecimiento a principios del próximo año, aseguran desde el Concello de Catoira.