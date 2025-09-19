Un arroyo canalizado hunde parte de una pista en Guillán

El Ayuntamiento de Vilagarcía ultima en estos momentos la redacción de un proyecto de obra para resolver el hundimiento parcial de un vial interior del barrio de Guillán, que enlaza la zona del centro sociocultural con la iglesia. El concejal, José María González, explica que se detectó la incidencia hace relativamente poco tiempo, y que se ha optado por vallar parcialmente la carretera por seguridad.

Tras conocer el hundimiento del firme, los técnicos municipales se desplazaron a la zona, y comprobaron que se había producido debido a la erosión causada bajo la carretera por una corriente de agua.

Pero, al mismo tiempo, verificaron que no había riesgo de hundimiento, por lo que no fue necesario cerrar la carretera. Eso sí, se ha optado por colocar unas vallas en el punto donde cedió parcialmente el firme, para que los vehículos no se aproximen demasiado y pueda agravarse la situación o producirse un accidente.

El Ayuntamiento de Vilagarcía ya ha hecho gestiones con Augas de Galicia para proceder al arreglo, pero desde el departamento de la Consellería de Medio Ambiente se emplazó a la administración municipal a realizar antes un proyecto de obra. Esa es la fase en la que se encuentra en estos momentos la actuación, según José María González.

Una vez el proyecto esté finalizado, y le den el visto bueno desde Augas de Galicia -que tiene competencias en la zona por el paso del curso de agua-, el Concello licitará y adjudicará los trabajos con una empresa externa, pues tienen unas características que impiden que puedan ocuparse de ellos en el área de Obras. El punto bajo el que discurre el arroyo está ahora acotado, aunque, debido al paso del tiempo, hay otras vallas ya tiradas en una finca.