Zona Aberta renueva por 20.000 euros con el Concello

Zona Aberta renueva el convenio de colaboración con el Concello de Vilagarcía por el que recibirá una subvención de 20.000 euros. El objetivo del acuerdo es que «la asociación lleve a cabo actividades de promoción comercial y turística», anuncian desde Ravella.

El año pasado, la asociación de comerciantes presentó un escrito informando de la integración de los miembros de su homóloga de turismo, Ahituvi. En este, se solicitaba a su vez que la subvención anual concedida al turismo, pasara a formar parte de la cuantía total percibida por Zona Abierta. Por ello, a los 15.000 euros destinados al comercio, se añaden 5.000 para actividades turísticas.

Tal y como se recoge en el convenio, esta inversión «tiene como objetivo contribuir el desarrollo del sector comercial de nuestra ciudad».