Valga destina 1,4 millones de euros a mejorar sus instalaciones deportivas

El pleno extraordinario del Concello de Valga aprobó por unanimidad el convenio de colaboración con el que el Instituto Galego da Vivenda e Solo de la Xunta de Galicia aportará más de 700.000 euros para las mejoras de las instalaciones deportivas municipales.

El Concello devolverá esta inversión en un plazo de ocho años, con 87.560,39 euros anuales. Los fondos serán destinados a financiar un proyecto presupuestado en 1,4 millones de euros.

El alcalde valgués, José María Bello Maneiro, explicó que la cantidad restante esperan conseguirla «con una subvención de la Xunta de Galicia que ya ha sido solicitada».

El plan incluye remodelaciones en el pabellón de Beiro, en el campo de fútbol de Baño y en las instalaciones deportivas de Campaña. En las últimas se sustituirá la hierba sintética del campo más antiguo, para instalar un renovado césped artificial que sigue los estándares FIFA Quality Pro para «un uso intensivo y que garantiza rendimiento de alta duración».

Se prescindirá completamente del caucho, adelantándose a su prohibición, que entrará en vigor en 2031 con el objetivo de reducir la contaminación por microplásticos.