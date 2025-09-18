Suárez acusa a Cañón de intentar sacarle de la carretera y este lo niega

El teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, denunció ayer públicamente al candidato del PP y concejal no adscrito, Matías González Cañón, de intentar sacarle de la carretera, presuntamente, sobre las 13.15 horas, a la altura de O Terrón, en el vecino municipio de Vilanova, algo que el conservador niega de forma rotunda. Según el nacionalista, circulaba por la vía de acceso que enlaza con la PO-306 desde un conocido supermercado cuando, en ese momento «se incorpora a ella un vehículo de color blanco en sentido contrario, el vehículo invadió el carril por el que yo circulaba y, en un primer momento, pensé que era fruto de la maniobra de incorporación al vial y que rectificaría su trayectoria en cuanto me viese».

Suárez continúa su relato afirmando que «mi sorpresa es que, a medida que se van aproximando los dos vehículos, detecto que el conductor del coche blanco cruza conmigo la mirada y, sin conocerlo, me veo obligado a dar un volantazo para esquivarlo, momento en el que reconozco al conductor, Matías González, que me miraba fijamente y con rostro serio». El nacionalista asegura que realizó varias llamadas al móvil del conservador para pedirle explicaciones. Finalmente, el contacto fue por whatsapp tras remitirle Suárez un mensaje describiendo lo sucedido y pidiendo una clarificación «contestó diciendo que no recordaba haberse cruzado conmigo ni invadir ningún carril contrario; vuelvo a insistirle que me aclare lo sucedido, que nos conocemos perfectamente y que cruzamos las miradas y que me indique que fue un descuido, a lo que vuelve a repetir lo mismo y, ante eso, le advierto que, si no se disculpa, lo denunciaré públicamente como una maniobra intimidatoria y temeraria, nada sorprendente por otro lado, conociendo el comportamiento y el historial de esta persona; cualquier persona normal, consciente o inconscientemente, pediría disculpas si provocó a otro vehículo un peligro». También incide Suárez en que «pido su dimisión por una cuestión de violencia política».

Por su parte, Matías González Cañón niega de forma categórica la acusación y asegura que «si me crucé con él, no me enteré y no invadí ningún carril contrario» aunque reconoce la existencia de los mensajes en los que «le explique esto, que ni lo vi ni invadí ningún carril». El conservador desconoce cuales son las pretensiones del nacionalista pero «desde la campaña electoral solo trata de desprestigiarme personalmente, lo intentó sacando trapos sucios de mi vida, cambiándome de sitio en los plenos, abandonando un acto de la Diputación por mi presencia y ahora esto». No duda en afirmar que Suárez «está levantando una calumnia contra mi persona sobre algo que no ha pasado y demostrando que tiene una auténtica obsesión con mi persona, tratando de hacerme daño a mi y a los míos, y no lo voy a dejar pasar así que voy a tomar medidas judiciales contra él por difamación, porque si fuese real, donde tendría que denunciarlo es en los juzgados». El enfrentamiento viene a sumarse a los sucesivos desencuentros que han tenido los dos candidatos desde el inicio de la campaña electoral.