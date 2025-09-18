San Vicente de Nogueira hará volar de nuevo su avión pirotécnico de madrugada

La parroquia meisina de San Vicente de Nogueira ya tiene todo preparado para celebrar la festividad de los Dolores, un evento que destaca por el paseo de ida y vuelta sobre un total de 150 metros de su avión pirotécnico.

La fiesta se va a celebrar el próximo sábado y se iniciará con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Xironsa, previo a la celebración de la misa solemne en la iglesia parroquial, cantada por el coro «O noso aire» de O Mosteiro.

A las 19.00 horas dará inicio la tradicional procesión con la imagen de la santa, que recorrerá una distancia de unos cinco kilómetros antes de regresar al punto de partida. En ese paseo por casi toda la parroquia de San Vicente de Nogueira, irá escoltada por devotos y por la Banda de Música de Vilanova de Arousa.

Por la noche será el momento de la gran verbena, a cargo de las orquestas Fuego y Costa Dorada. Durante la verbena será el momento en que se proceda a lanzar el avión cargado de pólvora en un lugar próximo al campo de la fiesta, pero lo suficientemente alejado de las personas que asistan al evento para evitar cualquier tipo de contratiempo.

La organización, en estos momentos, mira al cielo para que las condiciones meteorológicas sean las mínimas adecuadas para lanzar el avión, un espectáculo que estará lleno de sorpresas que se desvelarán en esos momentos.

El avión cargado de pólvora, de un metro y medio de largo y otro metro de envergadura se recuperó hace aproximadamente dos décadas después de unos años sin celebrarse. Lo decidió una nueva comisión de fiestas cuando tomó el relevo para recuperar una tradición y ofrecer un gran espectáculo a las personas que se acercasen a las fiestas de San Vicente de Nogueira.