Rías Baixas hace historia y los furanchos se frotan las manos

Hay tanta uva en las viñas que alcanzar los 50 millones de kilos que se pronosticaban hace un mes sigue pareciendo posible y sencillo. Pero quizás no se llegue a esa cifra, dado que la mayor parte de las bodegas de Rías Baixas ya han terminado la vendimia y en los viñedos quedarán colgados más racimos que nunca.

Ya sea por miedo a no tener después dónde colocar el vino obtenido, o bien porque se mantuvo el rendimiento máximo por hectárea en 12.500 kilos, lo cierto es que las empresas transformadoras son incapaces de absorber todo el fruto producido en esta histórica cosecha.

Por eso algunos viticultores bromean diciendo que «va a ser un año de furanchos, porque en algún sitio habrá que colocar toda la uva que se está quedando colgada de las parras».

«Sobra uva en todas partes, y sin embargo, la vendimia ya agoniza», relatan otros productores de la denominación de origen.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

En cualquier caso, pase lo que pase ya, este 2025 pasará a la historia como un año de récord. Prueba de ello es que hasta ayer se recogieron algo más de 44 millones de kilos, igualando así el registro de 2023, que marcaba el techo histórico de esta marca de calidad.

Se superan, por tanto, los 43,8 millones de 2021, los 42,1 millones del año pasado, los 41,7 millones de 2011 y los 40,9 millones de 2022.

Aunque finalmente no se llegue a los 50 millones previstos, «se superarán los 45 y quizás se llegue a los 48 millones», pronostican en alguna bodega. Lo que está claro es que todo lo que venga a partir de ahora supondrá seguir sumando para marcar una cifra sin precedentes.

Esos más de 44 millones que se habían alcanzado hasta las seis de la tarde de ayer corresponden a 43 millones de kilos de uva albariña, 274.000 de loureira blanca, 246.000 de godello, 207.000 de caíño blanco, 200.000 de treixadura, 20.000 de caíño tinto, 11.000 de mencía, 9.000 de brancellao y 8.000 de espadeiro, entre otras especies.

Hasta esa misma hora, la subzona Val do Salnés había vendimiado casi 30 millones de kilos, Condado do Tea había hecho lo propio con 8,5 millones y O Rosal se mantenía en los 5,4 millones de kilogramos, mientras que Ribeira do Ulla se limitaba a 691.000 kilos y Soutomaior, a 90.000.