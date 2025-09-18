Ravella aplaza el pleno al mes que viene para poder abordar el presupuesto de 2025

Vilagarcía retrasa el pleno de la corporación municipal del 25 de septiembre al 2 de octubre para poder incluir en el orden del día la aprobación del presupuesto de 2025, que está siendo revisado y «pendiente de unos trámites administrativos», según el gobierno local.

Las mismas fuentes indicaron que la propuesta fue aceptada por los grupos de la oposición y destacaron algunos avances ofrecidos sobre las previsiones económicas. Como que la intención del Ejecutivo de Alberto Varela es sacar adelante unas cuentas que superan los 36 millones de euros y que incluyen el «refuerzo de las partidas de los grandes contratos, como el del Servizo de Axuda no Fogar (SAF)».

Asimismo está pendiente de concretar la cuantía a la que asciende el préstamo a solicitar para hacer frente al capítulo de inversiones (asfaltados, instalaciones deportivas, playas...), pero dará cuenta en unos días.

Cabe recordar que el gobierno local precisa de apoyos para poder sacar adelante las cuentas porque no cuenta con la mayoría del pleno municipal. De hecho, en los últimos día ha venido manteniendo algunos encuentros en este sentido.

En cuanto a las comisiones informativas donde los partidos opositores conocen al detalle la documentación que va a debate y aprobación, tendrán lugar el día 29 de este mes. Los partidos tienen hasta el jueves próximo para presentar sus mociones.