Quieren saber cuántas aves acuáticas invernan en Galicia

Ahora que comienza la migración otoñal o postnupcial, cuando miles de aves atraviesan Galicia o se detienen en esta comunidad, ya sea para quedarse o para reponer fuerzas, antes de seguir su desplazamiento desde los cuarteles de invierno norteños hacia las cálidas tierras del Sur de España y el Norte de África, es momento no solo de disfrutar de su presencia, sino también de estudiar sus movimientos.

Ya se explicaba hace días en FARO DE VIGO que las aves migratorias que pasan el invierno en estas latitudes son un aliciente para los ornitólogos, los amantes de la naturaleza y la población en general.

Pero también se trata de un bioindicador al que prestar especial atención, especialmente ahora que se encienden las alarmas por el cambio climático y el avance de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) o gripe aviar.

Aves avistadas en la primera expedición del año a bordo del "Chasula". / Xabier V. Pumariño / Chasula

De ahí la importancia de saber qué especies frecuentan Galicia, calcular la población de cada una de ellas y conocer mejor sus movimientos y comportamientos.

Eso es lo que quiere concretar la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático mediante un censo de las aves acuáticas invernantes en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, el Complejo Intermareal Umia-O Grove, la ría de Ortigueira, Costa da Morte, Estaca de Bares, Baiona, el estuario del Miño y tantos otros puntos de Galicia especialmente recomendados como atalayas desde las que disfrutar de las aves migratorias.

Es decir, entornos pertenecientes en su mayoría a la Red Natura 2000 y/o considerados Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Idóneos, por tanto, para obtener resultados que faciliten «el cumplimiento y desarrollo de medidas e instrumentos de seguimiento, protección, control y conservación», tanto de las propias aves como de sus hábitats, determinando así los mejores territorios de la Unión Europea para la conservación de las especies.

La penetrante mirada del alcatraz es fácil de observar desde el Chasula. / Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal / Chasula Birds

Es por ello que la Xunta ha convocado un concurso público para la elaboración de dicho censo, a desplegar en no menos de 75 localidades gallegas.

Puntos de control que pueden ser tanto costeros como de interior, pues las aves acuáticas invernantes se concentran en zonas húmedas marinas y costeras, como el Complejo Ons-O Grove, y en otras continentales o artificiales, incluidos espacios como el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ulla-Deza o lagunas como Mina Mercedes.

Ni que decir tiene que este censo contribuirá, igualmente, a dar continuidad y dotar de contenido al convenio de Ramsar, firmado en 1971 en la ciudad iraní que le da nombre y que es una de las figuras medioambientales que distinguen, por ejemplo, al Complejo Intermareal Umia-O Grove.

Las pardelas y págalos forman parte del atractivo de las expediciones. / Xabier Vázquez Pumariño / Chasula Birds

Un tratado internacional pensado para preservar los Humedales de Importancia Internacional y favorecer el uso sostenible de su entorno en todo el mundo mediante la cooperación internacional.

Y eso incluye la elaboración de censos de aves acuáticas como el impulsado desde la Xunta, dispuesta a conseguir «información actualizada del estado de conservación de las especies y sus hábitats, determinando la abundancia de las poblaciones invernantes y su distribución en las principales zonas húmedas gallegas».

El proceso de licitación de este censo establece que debe desarrollarse en enero de 2026, 2027 y 2028, es decir, coincidiendo con la época de invernada, que es «el momento en el que las poblaciones de aves se encuentran más concentradas».

Variedad de especies

Por ejemplo, las de espátula común, archibebe claro, archibebe común, ostrero euroasiático, correlimos gordo, zarapito real y trinador, ánade friso, cerceta común o diferentes tipos de gaviotas.

Todas ellas aves presentes en el Complejo Intermareal Umia-O Grove, definido por la Xunta como «un paraíso para las aves» que, gracias a «su mezcla de marismas, playas, calas, acantilados escarpados e islas deshabitadas» es capaz de atraer a «especies únicas» y constituye «uno de los puntos de mayor atractivo para la observación de aves de toda Galicia».

El citado concurso público para la elaboración del censo contempla una inversión de 90.000 euros, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.