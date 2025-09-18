La «pitonisa de Catoira» ve la situación sanitaria «muy negra»

Catoira enlaza cuatro meses de protestas por las «carencias» de su centro de salud, esta vez, de forma especial. Con una pitonisa como protagonista, el vecindario catoirense continúa manifestándose contra Sanidade.

Desde la Plataforma aseguran que «esta mañana llamaron al centro para avisar de que solo habría médico durante dos horas». Además, añaden que a partir de esta tarde hasta finalizar el mes, «tan solo habrá un médico en el centro de salud». Incluso, la reunión prevista para hoy con el gerente José Flores, «ha sido desconvcada» afirman desde la Plataforma, que insistió en hacerla en Catoira para facilitar la asistencia a la misma.