El PAC de San Roque, «saturado y con retrasos horribles»

La situación del Ambulatorio de San Roque es «horrible desde hace tiempo», comenta una de las usuarias afectadas, Ana Romero. «Es imposible conseguir una cita con tu médico de cabecera», asegura, lo que acaba derivando al apartado de Urgencias, que terminan «saturándose».

«He estado esperando 34 minutos con mi madre en la puerta solo para recibir el número, es vergonzoso», exclama Romero, que finalmente abandonó el recinto médico «pasadas las 13.00 horas», lo que refleja la situación del ambulatorio.

Al juntarse los usuarios que tan solo asisten para conseguir sus recetas con los que acuden por una urgencia médica, «el centro se colapsa y todo va muy lento», sostiene. Muchos de ellos, optan por subir directamente al Hospital do Salnés, donde «las atenciones son mucho más ágiles».

Sin embargo, esta decisión acabará por exceder la carga de trabajo del hospital vilagarciano abarrotándose de vecinos «hartos de esperar a ser atendidos» en el Ambulatorio de San Roque.

Una de las afectadas afirma que «el PAC se satura con chorradas que se pueden hacer con el médico de cabecera», pero que se vuelven imposibles ante la ausencia de citas.

Alertan que, si la situación del centro está así de descontrolada cuando todavía hace buen tiempo, «el caos cuando empiecen las gripes puede ser muy preocupante y se puede complicar mucho».

«No pueden decir que la gente va por cualquier cosa a Urgencias, a lo mejor, si pudiesen ir a su médico de cabecera lo evitarían», asegura Ana Romero, agregando que «la gente no va de paseo».

Muestra su malestar general con el ámbito sanitario recordando la situación que se vive hoy en día también en as farmacias.

«Te piden receta para todo, si quieres paracetamol, un Nolotil o un Primperan porque estás vomitando, tienes que traer la receta, lo que colapsa más los centros de salud», lamenta.

La opción de la automedicación, además de «no ser recomendada», soo es válida para algunos casos, ya que «si falto al trabajo, aunque sea por un dolor que no me requiera ir al médico, tengo que asistir a por el justificante», lo que acaba engordando la bola de los retrasos sanitarios.