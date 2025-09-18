El «Odón de Buen» probó en aguas de la ría de Arousa un robot submarino

El «Odón de Buen», el mayor buque oceanográfico de España, levó ayer anclas hacia un nuevo destino después de permanecer en Vilagarcía durante poco más de un día, amarrando en la tarde del pasado martes en los muelles de la Autoridad Portuaria.

Con base en Cádiz, el «Odón de Buen» eligió la ría de Arousa para comenzar con las pruebas de un robot submarino especializado en investigación científica o en la búsqueda de pecios.

La elección de la ría de Arousa para ello no ha sido una casualidad, sino que, desde un principio, se eligió por las condiciones de seguridad, en caso de temporal, que ofrece este espacio, lo que garantizaría poder usar el robot sin ningún tipo de contratiempo en un lugar relativamente amplio y facilitar a los investigadores que van a utilizarlo su conocimiento y uso.

El barco llegó a Vilagarcía a las 17.00 horas y, durante toda la jornada del martes, estuvo realizando las pruebas en las proximidades de A Illa y Rúa, supervisando la actividad del robot tanto desde el barco como desde una embarcación auxiliar. No fue hasta la noche que regresó al puerto de Vilagarcía donde, a primera hora de la mañana de ayer, recogía anclas para dirigirse a mar abierto, más allá de la isla de Sálvora. Estas maniobras estuvieron coordinadas con los prácticos de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía para evitar cualquier incidencia en el tráfico marítimo y se informó al Centro de Control de Finisterre.

Es la primera vez que el «Odón de Buen» se acerca hasta Vilagarcía de Arousa, un barco que, entre sus capitanes cuenta con un vecino de la ciudad, Adrián Gerpe, que contactó con la Autoridad Portuaria para comunicar su llegada, aunque ya no se encontraba en la embarcación cuando esta arribó el pasado lunes. El que sí ha recalado en varias ocasiones en Vilagarcía es el «Miguel Oliver», también dependiente del Instituto Oceanográfico Nacional.

El buque Odón de Buen del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), es el mayor barco oceanográfico de la flota española.

Este buque está diseñado para llevar a cabo una amplia gama de investigaciones científicas, desde el estudio de la biodiversidad marina hasta el monitoreo del cambio climático. Por su diseño innovador, su tecnología de vanguardia y las soluciones técnicas multidisciplinares es un buque de referencia.