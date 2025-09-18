«El milagro de Anne Sullivan» llega mañana al Salón García
El cineclub Ádega continúa con su ciclo «Cine e educación». Tras la emisión de «Sala de profesores» el pasado viernes, es el turno de «El milagro de Anne Sullivan» de Arthur Penn.
Protagonizada por unas «excelentes» Anne Bancroft y Patty Duke, cuenta la historia de Helen Keller, sordociega desde su infancia, por lo que «sufre de gravísimos y frustantes problemas de comunicación», que suelen desembocar en episodios violentos. Sus padres se ponen en contacto con la Escuela Perkins para ciegos, que responden enviando a Sullivan.
Este gran clásico de la pantalla grande será emitido mañana a las 20.30 horas en el Salón García de Vilagarcía. La entrada será gratuita para los socios y tendrá un coste de cuatro euros para el público en general, excepto menores de treinta años y desempleados, que abonarán dos euros y medio.
