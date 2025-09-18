«Lingua e Cinema» acerca el doblaje en gallego a o Grove

El Concello de O Grove presenta el proyecto «Lingua e Cinema»bajo la financiación del Servizo de Normalización Lingüística y los Servizos Lingüísticos de la Diputación de Pontevedra.

A través de este buscan «acercar el mundo del doblaje en gallego a todos los centros de enseñanza del municipio», explican.

El gran objetivo es «fomentar el uso del gallego a través de actividades de dinamización y normalización para su empleo activo asociándola con valores positivos como el ocio o la diversión», remarcan.

Se trata de catorce sesiones del taller teatralizado «Descubrindo a dobraxe» impartidas por Manuel Pombal, con versiones adaptadas a cada etapa educativa, permitiendo experimentar el funcionamiento de esta disciplina.

Pombal cuenta con más de tres décadas de experiencia en el ámbito. Es conocido por su doblaje de personajes icónicos como Bugs Bunny, Doraemon o Isidoro, además de su colaboración con la TVG en el programa «Larpeiros».

Los talleres están orientados a alumnado desde educación primaria hasta secundaria y Bachillerato. Con el fin de favorecer la asistencia del alumnado y facilitar el desarrollo del programa, «los talleres tendrán lugar en los propios centros educativos de O Grove», recuerdan.

Los centros protagonistas

Dos de las sesiones ya se han llevado a cabo. Estas tuvieron lugar el pasado 14 de mayo en el CEIP Valle-Inclán.

El resto de talleres se llevarán a cabo durante los próximos meses con dos sesiones en los siguientes centros educativos: CEIP Rosalía de Castro, CEIP A Bizocas, CEIP Conmeniño e IES As Bizocas.

Por otro lado, el IES Monte da Vila contará con cuatro pases, dos para la ESO y otros tantos para Bachillerato.