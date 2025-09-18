La Justicia exige al Concello de Vilagarcía que desatasque la aprobación inicial del PXOM

Por una vez, la Justicia da la razón al Concello de Vilagarcía en el conflicto por el convenio de Lantero, pues considera que la vía más conveniente para cumplirlo es la revisión del PXOM que tiene en marcha. No obstante, le exige que adopte los «medios necesarios e idóneos» para proceder a su aprobación inicial, que lleva años atascada, y que le informe mensualmente sobre sus avances.

Así lo indica un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra —del 1 de septiembre—, resolviendo un incidente de ejecución presentado por los dueños de los terrenos, agrupados en la sociedad Laninver SL.

Su objetivo: obligar a Ravella a cumplir la sentencia firme del TSXG de 2022 que le condenaba a incluir en la revisión del PXOM el convenio urbanístico suscrito hace 21 años para poder convertir la antigua fábrica —en segunda línea de playa, en la Avenida Rosalía de Castro— en una urbanización, tras haber acordado su traslado al polígono de O Pousadoiro, donde hoy funciona bajo otra empresa. Y es que ni siquiera lo había mencionado en el borrador.

Argumentos

Teniendo en cuenta que el acuerdo tendría que haberse ejecutado en dos años, el alto tribunal dejaba la puerta abierta a cumplirlo mediante una modificación puntual del Plan actual y así lo pidió la sociedad en marzo de 2023, por ser «más simple y más rápido» y al ver que la actualización se estaba demorando tanto. Sin embargo, la respuesta judicial no le ha sido favorable en este sentido.

La magistrada firmante del auto considera que, como la aprobación inicial de la revisión está preparada, con el informe ambiental superado y solo falta el también polémico informe del Ministerio de Fomento sobre la N-640, se debe seguir en esta línea. «Si la parte ejecutante pretende dar mayor celeridad a este trámite, su finalidad se vería dilatada en el tiempo de manera innecesaria, si se inicia otro procedimiento desde cero, en este caso, el de modificación puntual».

Recuerda que este tipo de alteraciones de las normas urbanísticas requiere de trámites y consultas a otras administraciones que provocan dilaciones, pero además, este caso concreto, entraña una «mayor complejidad en su tramitación y adaptación». Y es que el acuerdo de Lantero tendrá que adaptarse a la Lei do Solo de Galicia que entró en vigor posteriormente a la firma, en 2016, y el propio Plan Xeral, tal y como está ahora, tampoco está adecuado a esta ley ni a su antecesora.

Así las cosas, la jueza requiere al gobierno local que adopte «los medios necesarios e idóneos» para aprobar la revisión inicialmente —convenio incluido— y que le informe mensualmente de los avances existentes para cumplir con la orden del TSXG, «sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas» ante cualquier incumplimiento que pueda haber o de otras responsabilidades, «incluso la penal», en que pueda incurrir, añade.

Meses sin novedades

Este paso lleva años atascado La última traba alegada por el Ejecutivo de Alberto Varela era la falta del informe de Carreteras y que tiene como telón de fondo el traspaso de la titularidad del tramo urbano de la Nacional. Y es que se negaba a asumirlo sin estar urbanizado; algo que está en marcha, con un proyecto millonario redactado y pendiente de ejecución.

De hecho, a principios de año comunicaba que no descartaba seguir adelante sin él, aunque con condicionantes. Sin embargo, nunca más se supo y eso que, según estas resoluciones judiciales, Ravella comunicó al juzgado en mayo de 2024 que su intención era proceder a la aprobación provisional en el pleno de este mes de septiembre en el que estamos para que en julio de 2026 se pudiera aprobar de manera definitiva por parte de la Xunta.

En todos estos años, los tribunales han dado más de un tirón de orejas a la administración local en el «caso Lantero», decretando un «escaso o nulo interés» por cumplir con su parte del acuerdo. Empezando porque no lo incluyó en el primer borrador y que tampoco dio respuesta a los escritos presentados por los afectados respecto a acuerdos plenarios alcanzados que podían afectarle.