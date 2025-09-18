Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Isabel Soto gana o XXIII Premio Plácido Castro con «A herdanza Ferramonti»

O xurado destaca a «magnífica» tradución da obra de Gaetano Carlo Chelli

Acto de entrega dunha edición anterior do premio. / FdV

L.R.

Vilagarcía

O xurado concedeu o XXIII Premio Plácido Castro de tradución a Isabel Soto polo seu «magnífico» traballo con «A herdanza Ferramonti» de Gaetano Carlo Chelli, da editorial Hugin Muni. Cabe recordar que está dotado con 3.000 euros e a entrega do galardón, o «Babelio», unha obra do artista Xaquín Chaves. A organizará informará en vindeiras datas do día e lugar da entrega.

O tribunal destacou a «excelencia» desta tradución por, entre outros motivos, «recrear o rexistro coidado do galego da época, por unha escolla léxica e sintáctica axeitada, por unha interesante recuperación de léxico e unha fraseoloxía de cerna galega ben acaecida que enriquece a tradución».

Tamén sinalou «a axilidade do texto a pesar da dificultade e densidade da obra de partida onde reproduce rexistros orais e cultos de xeito maxistral». E por último resaltou «a posta en valor e recuperación dun destacado autor clásico do verismo italiano que enriquece o corpus literario galego».

O certame impulsado pola Fundación Plácido Castro da que forman parte, entre outros entes, os Concellos de Vilagarcía e Cambados, pretende destacar a calidade das traducións de obras clásicas da literatura universal e doutras de notable calidade e ao mesmo tempo «colaborar no proceso de normalización da lingua do país e contribuír a enriquecer o universo literario galego mediante a versión dos autores consagradosque escribiron noutras linguas».

A organización agadeceu o «esforzo» das editoriais Catroventos, Hugin e Munin, Galaxia, Boadicea, Aira e Laiovento.

