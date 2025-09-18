La Festa do Marisco «salva» el pulpo y espera una buena afluencia de vascos

José Antonio Cacabelos Rico, el alcalde de O Grove, está convencido de que en la próxima Festa do Marisco, a celebrar del 2 al 12 de octubre, no solo «habrá pulpo», sino también «una importante afluencia» de ciudadanos vascos.

Eso, y que el albariño oficial vaya a ser el de Paco & Lola, son tres de las reflexiones planteadas esta tarde por el regidor tras presentar en Vitoria-Gasteiz la 62 edición de la cita gastronómica más importante de España.

Fue en un acto desplegado en la Casa de Galicia al que asistieron medio centenar de personas, con autoridades como Mar Dabán Aguayo, subdelegada del Gobierno, Rocío Vitero y Jon Molina, de Bildu, Iñaqui García Calvo, portavoz del PP y representantes de las Casas Regionales y Cofradía de la Virgen Blanca.

Un momento de la degustación.

No faltaron agentes de viaje ni medios de comunicación vascos, que pudieron degustar «algunos de los productos que vamos a servir en la fiesta», proclamó el alcalde, en referencia a «berberecho, empanada, navaja, mejillón, pulpo, arroz de mariscos, tarta de Santiago, albariño y licor café».

Jueso de Caña

Productos puestos a la mesa por los cocineros el restaurante Jueso de Caña y la empresa Rodrimar, para deleite de los afortunados asistentes a la degustación, «quienes nos confesaron que fue un éxito», asegura el regidor.

De este modo «damos el pistoletazo de salida a esta nueva edición, para la que ya estamos instalando las carpas de degustación y preparando todo el recinto ferial».

La promoción realizada esta mañana en el País Vasco. / FdV

Como ya avanzó FARO, se trata de 3.000 metros cuadrados de carpas de degustación, con capacidad para 3.500 personas, y de 1.500 metros cuadrados más «de carpas como la de cafetería, artesanía, feria Grovestok y Emgrobes», esgrime el primer edil.

Fue al aludir a todo esto cuando anunció que, tras haber fracasado el concurso público abierto en su día, y después de recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad, «pronto podremos confirmar que en esta edición también estará presente el pulpo á feira».

Es decir, que finalmente se salva el que es, junto al arroz, el producto más vendido de cada edición en el «comedor de Galicia», tal y como hace días se salvó el choco o sepia.