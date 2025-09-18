Cuatro sesiones de vóley gratis en el gimnasio municipal
Valga
El Gimnasio Municipal de Valga - Zima Sports reanuda esta semana las actividades de voleibol, que se desarrollarán durante los martes y jueves de 18.25 a 19.29. horas.
Los interesados que quieran probar este deporte podrán participar «en cuatro sesiones de entrenamientos totalmente gratuitas, sin ningún compromiso de permanencia», anuncian desde el Concello valgués.
Una vez concluida esta oferta de comienzo de temporada el precio será de 30 euros mensuales durante el resto del curso.
Aquellos que se decidan a participar durante estas semanas, pueden obtener mas información sobre las aracterísticas del mencionado deporte y las sesiones de entrenamiento consultando al teléfono 619 922 911 o en el propio gimnasio.
