Catoira podrá disfrutar de la emisión gratuita de «Agnódice»

El éxito conseguido por la obra «Agnódice» durante su representación en la Romaría Vikinga de Catoira hace que el Concello vaya a proyectarla mañana en el Auditorio Municipal. La entrada será totalmente gratuita para la sesión que tendrá lugar a las 21.00 horas.

La directora de la obra y de la Escuela Municipal de Teatro, Marta Pérez, estará presente junto a parte del elenco de la obra. Estarán a disposición del público al finalizar la proyección para contestar preguntas y compartir su experiencia.

Hay que recordar que en esta edición, de forma inédita, todas las voces y músicas fueron emitidas totalmente en directo y fueron gestionadas por una empresa audiovisual especializada. Esto permitió también la grabación de la obra con calidad para que, semanas después, pueda ser revivida en Catoira.