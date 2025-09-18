Cambados pedirá un cambio en su obradoiro de emprego para impartir soldadura
Su propósito es mantener carpintería y dejar albañilería | Xunta y Concello entregan los diplomas a los 20 alumnos de esta edición
La Xunta y el Concello de Cambados clausuraron ayer un nuevo obradoiro de emprego entregando los diplomas a los 20 alumnos-trabajadores que se han estado formando en los últimos nueve meses. Además, el alcalde, Samuel Lago, avanzó que solicitarán otro programa en cuanto se convoque la línea, pero sustituyendo la especialidad de albañilería por la de soldadura y carpintería metálica. El propósito de estas iniciativas es que personas desempleadas aprendan un oficio y tengan más oportunidades en el mercado laboral.
Cabe recordar que como parte de su aprendizaje ejecutan diferentes trabajos. Así, los alumnos de este año, formados en carpintería y albañilería, reformaron la cantina del campo de fútbol de Burgáns, el interior de la antigua unitaria de Oubiña para su uso como centro social y rehabilitaron el lavadero de As Quintáns (Castrelo), además de realizar otras actuaciones menores de construcción de mobiliario, entre otras cosas.
Así lo recordó el propio regidor que junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y otras autoridades entregó los certificados profesionales a los estudiantes de «Rutas de Sendeirismo III» , que han percibido un salario por sus trabajos.
Desde el departamento de Reguera recordaron que el Ejecutivo autonómico destinó cerca de 420.000 euros en este obradoiro y que este año la provincia contó con una veintena de estos talleres, formando a 400 alumnos con una inversión total de ocho millones de euros. Asimismo aseguró que esta convocatoria ha dado «buenos resultados», pues en «muchos Concellos nos encontramos que algunos participantes no pueden acudir a los actos de clausura por haber encontrado ya una oportunidad laboral», añadió.
- Un camión pierde una carga de 15.000 kilos de uva en Cambados
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Rías Baixas supera los 40 millones de kilos y ya va a por los 50
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- El sector del mar vuelve a ilusionarse con los dragados
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía
- Catoira ameniza el día grande de las fiestas de Guadalupe
- O Grove debe indemnizar con 8.000 euros la caída de un ciclista