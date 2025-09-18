Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG carga contra el servicio de desbroces de Vilagarcía

Los restos provocan el «descontento de los vecinos» generando «problemas de suciedad»

Hugo de Dios

Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía da voz al «descontento del vecindario» con la concesionaria del servicio de limpieza.

Aseguran que «a pesar de las mejoras en cuanto al número de zonas desbrozadas, el estado en el que quedan los caminos no es el adecuado».

Al acumular montículos con los restos durante «horas e incluso días», estos terminar esparciéndose por todos lados con el viento y la lluvia, lo que llega a generar también «problemas con el alcantarillado».

Desde la agrupación nacionalista recuerdan que esto «supone un gasto de tiempo y de recursos, ya que luego se debe mobilizar otro equipo para arreglar los desperfectos del primero».

Por ello, exigen al gobierno local que inste al servicio de limpieza a llevar a cabo la recogida de restos al terminar sus trabajos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents