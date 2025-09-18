Ambar reclama una ría de Arousa más accesible

La asociación Ambar y la Cofradía de A illa de Arousa eligieron ayer el pazo vilanovés de Vista Real para presentar su proyecto «Ría de Arousa accesible» una iniciativa en la que emplazan a las administraciones, empresas y colectivos a mejorar la accesibilidad de los edificios para facilitar la visa a las personas con diversidad que, en pleno siglo XXI, todavía se siguen encontrando con edificios públicos a los que les resulta prácticamente imposible acceder sin ningún tipo de ayuda.

En la charla que ofrecieron en el pazo vilanovés intervinieron representantes de ambos colectivos y una ingeniera de proyectos y obras de accesibilidad, que destacó la necesidad de incluir este tipo de acciones en las obras de nueva construcción. El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, destacó la necesidad de implicar a toda la sociedad en este tipo de iniciativas para acabar con los problemas que sufren las personas con diversidad. En el público participaron un buen número de personas vinculadas a empresas del mar de la comarca de O Salnés.

El proyecto de Ambar tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de los recursos turísticos, de las instalaciones portuarias y de los espacios costeros de la ría, buscando hacerlos más inclusivos para todas las personas. En este sentido, el proyecto viene presentándose desde hace unos meses por las comarcas de O Salnés y Barbanza, contemplando la celebración de cinco charlas con diferentes sectores y en diferentes puntos. La de Vilanova es la cuarta que se celebra y la que pondrá punto y final a la iniciativa se celebrará en las próximas semanas en el pazo boirense de Goiáns. Ambar lleva años impulsando este tipo de iniciativas desde la comarca de Barbanza, pero en esta ocasión, ha contado con la colaboración de la Cofradía de A Illa de Arousa para extenderlas al otro lado de la ría y potenciar iniciativas que fomenten la accesibilidad para todas las personas con diversidad, tratando de romper todas las barreras que todavía existen, tanto urbanísticas como sociales.