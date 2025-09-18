Ados llega a Vilagarcía para recoger donaciones de sangre

Vilagarcía recibirá este fin de semana a la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (Ados).

Se situará en el lateral del Auditorio Municipal para recibir a los donantes. El autobús estará operativo mañana de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, en el turno de tarde. El sábado solo estará por la mañana, de 10.00 a 15.00.

Desde la agencia recomiendan «desayunar ligero y esperar al menos dos horas para hacer la donación».

Recuerdan que es necesario presentar o bien el DNI o, en su defecto, la tarjeta de donante, además de informar previamente al médico si se está tomando algún tipo de tratamiento.