Abierto el plazo para solicitar las becas de estudios de Cambados

El Concello de Cambados abre hoy el plazo para solicitar las becas de estudio dotadas con una partida de 27.000 euros y advierte que, quien registró solicitudes en los días previos, deberá volver a presentarlas porque no son válidas.

Según el concejal de Ensino, Liso González, se difundió un «bulo» que adelantaba la fecha de apertura y que incluso «generó malentendidos» y hubo trabajadores municipales que «aguantaron cosas que no tenían que aguantar» de vecinos que se lo creyeron.

Asimismo indicó que la línea se ha pulido para «llegar a quien realmente lo necesita» y que las de transporte bajan porque la «mayoría está bonificado», pero se abre la posibilidad a «justificar otros conceptos como el alquiler de vivienda». Así, invita a leer las bases detenidamente.