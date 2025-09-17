Un vendedor grovense entrega 3.000 euros

José Manuel Vieitez ha entregado un premio de 3.000 euros esta semana en O Grove con el juego «Mi día» de la ONCE. Desde su punto de venta de la calle Castelao, 11 sintió mucha alegría «porque hacía tiempo que no daba uno grande». La fecha premiada fue el 30 de octubre del 2002, que coincide «con el nacimiento de uno de sus hijos», confiesa Vieitez sobre el ganador. A pesar de ser un juego «que se vende mucho cada día», no supera al premio que repartió hace 20 años, que alcanzó los 360.000 euros y fue «una locura» para él.