El TSXG respalda al pósito de Vilanova al negar el teletrabajo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación de una trabajadora de la Cofradía de Vilanova contra la sentencia del juzgado de lo social número 2 de Pontevedra en la que descartaba la existencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo con vulneración de derechos fundamentales que supuestamente habría cometido el pósito sobre su persona. Para el alto tribunal la sentencia de la sala de lo social no tiene incongruencias y «no existe falta de motivación suficiente o ausencia de pronunciamiento respecto a la vulneración de derechos fundamentales, si bien de forma escueta, ser acredita la situación de conflicto, se vierten las tesis de las partes y se analiza la ausencia de datos sobre represalias, teniendo en cuenta, no solo las pruebas documentales, sino también la prueba testifical».

En consecuencia «la juzgadora ha expuesto los hechos probados que creyó pertinentes en virtud de las pruebas practicadas para verificar la posible nulidad o no justificación de la modificación operada en la empresa». Lo que si figura en la sentencia es la existencia de «una situación polarizada entre dos bandos y enfrentamientos surgidos en torno al funcionamiento de la Cofradía que es lo que subyace como hecho probado». También señala que «no consta la existencia de represalia-acoso, ni violación de la garantía de indemnidad, a la Sala no le corresponde analizar si la presunta modificación sustancial de condiciones de trabajo conculca la legalidad ordinaria sino si, con la comunicación efectuada por la entidad demandada, se viola algún derecho fundamental y con otros hechos anteriores se muestra un panorama discriminatorio, algo que no se acredita». Tampoco constan indicios de violación de la garantía de indemnidad por lo que se desestima el recurso presentado contra la existencia que exime de estas acusaciones a la cofradía, donde existe un importante conflicto enquistado en un laberinto judicial. Contra esta sentencia se puede interponer recurso de casación.