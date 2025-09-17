Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El taller de baile K-pop de North ADT acerca la cultura coreana a Arousa

El grupo, que ya compite por toda la comunidad, enseñará en Vilagarcía las bases de este estilo

El grupo de baile North ADT en el centro comercial Vialia de Vigo. / FdV

Hugo de Dios

Vilagarcía

La plaza de Galicia de Vilagarcía acoge mañana a las 18.00 horas un taller gratuito de baile estilo K-pop de la mano del grupo North ADT, nacido en 2022 de «unos amigos que se juntaban a bailar esta categoría poco conocida por aquel entonces», cuenta Míriam Barreiro, miembro del grupo. La actividad se llevará a cabo en el marco del programa Erasmus+ de Arousa Moza.

Trece bailarines de diferentes puntos de la provincia se juntan cada sábado para bailar este estilo «enérgico y llamativo» originario de Corea del Sur. Al ser un tipo de música que suele contar con varios cantantes, «da un protagonismo único a cada bailarín a la hora de coreografiar», explica Barreiro.

Achaca el crecimiento que está viviendo en los últimos años gracias a «la internacionalización del género, con muchas canciones íntegras en inglés», lo que facilita la llegada a diferentes partes del mundo, entre ellas, Vilagarcía.

Miriam Barreiro asegura que el K-pop «no es solo música y baile», sino que va mucho más allá, convirtiéndose en «un estilo de vida» promoviendo valores como «el respeto y la empatía». Para muchos es «un momento de evasión de su vida diaria», algo similar a lo que sucede con otro tipo de hobbies.

North ADT se dio a conocer en las calles, pero ahora ya entrena en salas e incluso participa en competiciones a nivel regional. Dar el salto al escenario nacional es su próximo objetivo, además de conseguir traer eventos del estilo a Vilagarcía.

El primero será mañana y supone un reto para ellos «al no estar acostumbrados a enseñar», pero lo afrontan con muchas ganas para dar a conocer el género.

