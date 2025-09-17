El taller de baile K-pop de North ADT acerca la cultura coreana a Arousa
El grupo, que ya compite por toda la comunidad, enseñará en Vilagarcía las bases de este estilo
La plaza de Galicia de Vilagarcía acoge mañana a las 18.00 horas un taller gratuito de baile estilo K-pop de la mano del grupo North ADT, nacido en 2022 de «unos amigos que se juntaban a bailar esta categoría poco conocida por aquel entonces», cuenta Míriam Barreiro, miembro del grupo. La actividad se llevará a cabo en el marco del programa Erasmus+ de Arousa Moza.
Trece bailarines de diferentes puntos de la provincia se juntan cada sábado para bailar este estilo «enérgico y llamativo» originario de Corea del Sur. Al ser un tipo de música que suele contar con varios cantantes, «da un protagonismo único a cada bailarín a la hora de coreografiar», explica Barreiro.
Achaca el crecimiento que está viviendo en los últimos años gracias a «la internacionalización del género, con muchas canciones íntegras en inglés», lo que facilita la llegada a diferentes partes del mundo, entre ellas, Vilagarcía.
Miriam Barreiro asegura que el K-pop «no es solo música y baile», sino que va mucho más allá, convirtiéndose en «un estilo de vida» promoviendo valores como «el respeto y la empatía». Para muchos es «un momento de evasión de su vida diaria», algo similar a lo que sucede con otro tipo de hobbies.
North ADT se dio a conocer en las calles, pero ahora ya entrena en salas e incluso participa en competiciones a nivel regional. Dar el salto al escenario nacional es su próximo objetivo, además de conseguir traer eventos del estilo a Vilagarcía.
El primero será mañana y supone un reto para ellos «al no estar acostumbrados a enseñar», pero lo afrontan con muchas ganas para dar a conocer el género.
