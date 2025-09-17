El servicio comarcal de viales no da abasto: necesita otro tractor
La Mancomunidade do Salnés comprará el vehículo por 96.000 euros y tiene una ayuda de 48.000
La Mancomunidade do Salnés destinará 96.000 euros a la compra de un nuevo tractor para el servicio compartido por los Concellos de conservación y limpieza de arcenes de viales, ante la «insuficiencia del actual parque de maquinaria para dar respuesta a la elevada demanda», explican sus responsables.
Además, la entidad destaca la «importancia» del servicio prestado, es decir, garantizar la conservación de los espacios naturales en el ámbito rural y urbano.
Para financiar la compra se ha conseguido una ayuda del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia que asciende a 48.000 euros. Los 32.000 restantes los aportará la Mancomunidade do Salnés, que ha sacado a licitación el suministro de este vehículo mediante un procedimiento de urgencia, ya que tiene que justificarla antes del 31 de octubre.
