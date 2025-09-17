Ribadumia mejora los servicios del camino de O Freixo
El Concello de Ribadumia ha puesto en marcha las obras de mejora del camino municipal y de las redes pluviales y saneamiento en el núcleo de O Freixo, en la parroquia de Ribadumia, una actuación incluida en el convenio de colaboración suscrito con Sogama, ente que destina 121.000 euros a esta actuación.
El objetivo de la intervención es ofrecer un mejor servicio a las viviendas de ese entorno, garantizando la accesibilidad adecuada y centrándose en la mejora del sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales del camino, dotándolo de una red eficiente; y en la ampliación de la red de saneamiento existente hacia los caminos transversales. También se realizarán pequeñas intervenciones en la red de abastecimiento de agua y se procederá a la ampliación de un tramo del camino.
