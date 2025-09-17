Respaldan la actuación de la APLU contra una casa en zona de servidumbre

El Tribunal Superor de Xustiza de Galicia ratifica la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo en la que se emplaza a una vecina de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, a demoler una vivienda y a hacer frente a la cuarta multa coercitiva que le ha impuesto la Axencia Pola Legalidade Urbanística de la Xunta (APLU). El alto tribunal basa su respaldo a la sentencia en que la resolución que ordena la demolición era ejecutiva y firme, por lo que a la APLU «no le quedó más opción que acudir a la autotutela ejecutiva, por lo que la imposición de esta cuarto multa coercitiva es por lo tanto ajustada a derecho, y nada impide a la administración continuar imponiendo multas mientras no conste el cumplimiento del acto».

La vivienda en cuestión se habría construido en zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y la APLU habría declarado ilegales e ilegalizables las obras a través de una resolución del 8 de abril de 2016, ordenando su demolición y la reposición de la legalidad a la situación anterior, prohibiendo su uso y con apercibimiento de ejecución subsidiaria forzosa, mediante multas coercitivas. Pese a esa comunicación, la apelante habría continuado sin cumplir los requerimientos hasta en otras tres ocasiones distintas. Con el recurso, el alto tribunal considera que la apelante «lo que pretende es un debate sobre cuestiones que no constituyen la verdadera impugnación de la multa coercitiva, consecuencia del dictado de una resolución que es firme».

Una de las cuestiones que señala el alto tribunal es que en todas las comunicaciones de la APLU «se apercibía de que, en caso de incumplir la orden de demolición, se procedería a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables periódicamente hasta lograr la ejecución por parte de la propietaria, o bien, la ejecución subsidiaria».