El PP vilagarciano reclama más ayudas para los clubes deportivos

Las dos representantes del Partido Popular de Vilagarcía en la Fundación Municipal de Deportes, Ana Granja y Marta Ferradáns, votaron en contra del presupuesto de la entidad, el pasado lunes. Consideran que el apoyo que presta la Fundación a los clubes deportivos de Vilagarcía es escaso, y culpan de ello al Ayuntamiento.

Según el PP, en 2015 el Concello tenía un presupuesto municipal de 26 millones de euros, y el presupuesto de la Fundación era de 1 millón. Sin embargo, prosigue el equipo de Ana Granja, las cuentas municipales previstas para 2025 ascienden a 36 millones, y sin embargo la partida de la Fundación de Deportes solo aumentó en 300.000 euros.

«Nos parece una subida insuficiente», aducen desde el PP. «Teniendo en cuenta el incremento de los costes, este aumento no cubre las necesidades de los clubes, que tienen que hacer frente a gastos cada vez más elevados», añade Granja. «Los clubes cuentan ahora con más estructura, más personal y más niños, pero la partida para ellos solo sube 2.000 euros».