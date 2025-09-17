La pesca submarina de O Grove asciende al escalón internacional

Este es el octavo año que se celebra el Campeonato de Pesca Submarina Concello do Grove, organizado por el Club Subacuático Pérez-Sub, uno de los más antiguos y numerosos de Galicia, en colaboración con el municipio grovense.

Desde las nueve de la mañana de este sábado se zambullirán en el agua de la playa de Con Negro, en San Vicente de O Grove, todos los participantes que pasarán un periodo de cinco horas bajo el mar.

Ya por la tarde, sobre las 17.00 horas, se llevará a cabo el peso y tallaje de las capturas obtenidas con la posterior entrega de trofeos en el camping O Curro.

La prueba consta de varias categorías. Desde la sub-23 hasta veteranos, pasando por la absoluta e incluyendo también grupo femenino. Los tres primeros de cada nivel recibirán un trofeo honorífico.

También se entregará un trofeo al participante que logre pescar la pieza de mayor tamaño a lo largo de todo el campeonato.

Este año, el campeonato de pesca submarina da un paso más en su proceso de crecimiento y popularización haciéndose internacional. Esto será posible gracias a la participación del club Sps Foce Del Mignone, conformado por deportistas provenientes de Italia.

Una edición anterior del torneo de pesca grovense. / FdV

«El palmarés de los deportistas que han confirmado su asistencia da prueba del nivel que ha adquirido este torneo con el paso de los años», aseguran desde la organización del certamen.

Lo reflejan destacando la participación de los actuales campeones de España de las categorías senior, con el asturiano Antonio Linares; en veteranos, representados por el gallego Antonio González; y femenina, con la gallega Sandra Osorio.

También participará la tricampeona de Galicia y campeona de España el año pasado, la coruñesa Soraya Hermida, participante del club organizador del evento.

El equipo de veteranos del Pérez-Sub también estará presente tras lograr el subcampeonato de España el pasado sábado en Cantabria. Completan la parrilla de aspirantes deportistas de varias comunidades del panorama nacional.

Como se hizo durante la edición pasada, donde se consiguieron más de 300 kilos de pescado, todo el alimento recogido será donado íntegramente a Cáritas.

Este fin de semana O Grove acogerá a un notable número de deportistas y sus respectivos familiares para participar en esta competición, que ya es todo un clásico en el circuito de campeonatos de pesca submarina gallega y nacional, que, en esta ocasión, rompe las fronteras con la participación del club italiano.