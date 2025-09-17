«Pereka» manten o seu idilio coa Copa Mörling
A dorna da Illa manténse como a única gañadora deste Trofeo nas catro edicións disputadas
Non foi sinxelo, xa que «Nécora» e «Jalerna» non o puxeron nada fácil, pero a dorna «Pereka» volveu sumar un novo título da Copa Mörling despois da regata que se disputou a pasada fin de semana no Grove. As condicións de navegación desa xornada foron moi duras para todos os tripulantes, con vento, choiva e mar de fondo ao que se sumou para a embarcación tripulada por José Antonio Dorado e Alberto Vicente «Chicaposas», a esixencia que lle prantexaron as dornas que loitaban polo título coa «Pereka». Finalmente, foi a embarcación arousá a que entrou en primeira posición, dándolle os puntos suficientes para manterse como a única gañadora da xeral nas catro edicións da Copa Mörling disputadas ata o momento. Tras ela, outras dúas embarcacións arousanas: «Nécora» e «Jalerna».
