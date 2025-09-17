Matosinhos trae una nueva fecha para el COMDIX el próximo mes

El Centro de Formación de Matosinhos acogerá una nueva convocatoria de examen COMDIX sobre competencias digitales en nivel iniciación. Esta prueba permite demostrar el nivel de aptitud en el uso de las tecnologías digitales de los participantes.

Se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre, en turnos de 10.00 a 12.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas. Se ofertan 20 plazas en total para mayores de 16 años con inscripción gratuita a través de Cemit.xunta.gal hasta el próximo miércoles a las 23.59.

El jueves de la semana que viene se realizará el sorteo del listado provisional. Desde ahí contarán con diez días para renunciar a las plazas. Como novedad, las personas que no obtuvieron plaza contarán con un plazo extraordinario de dos días para solicitarla los centros donde haya vacantes.