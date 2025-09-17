Jóvenes usuarios del bus urbano llegan tarde a clase en el instituto de Carril

Entre 15 y 20 alumnos del instituto de Carril utilizan el autobús urbano para ir al centro. El autocar sale a las 8.30 horas de Vilaxoán, y debería salir de O Cavadelo a las 8.45. Sobre el papel, tendría que dejar a los estudiantes en la parada más próxima al instituto sobre las 8.50 horas de la mañana, con lo que los chicos dispondrían de un margen de 10 minutos para estar en sus aulas a las 9.00, que es cuando comienzan las clases. Pero, según las familias de los afectados, esto rara vez se cumple. El resultado es que los chicos han llegado tarde a clase en varias ocasiones, con la consiguiente reprimenda de sus profesores.

Los padres de los alumnos afectados responsabilizan de la situación a la empresa Pereira, concesionaria del transporte urbano de Vilagarcía, argumentando que deben cumplir con los horarios programados. En Pereira, sin embargo, alegan que la mayoría de los días sí dejan a los menores en la parada con unos diez minutos de margen, pero que en todo caso la línea de las 8.30 de la mañana es de las más susceptibles para acumular retraso, «porque son autobuses que van llenos de gente y circulan a la hora de entrada a los colegios y los trabajos, por lo que hay mucho más tráfico».

Esta situación afecta sobre todo a estudiantes de Bachillerato y, en menor medida, a alumnos que proceden de colegios del área de influencia de otros institutos, pero que por unos motivos u otros quisieron hacer la ESO en Carril. Ni unos ni otros tienen derecho al transporte escolar convencional, por lo que usan el bus urbano.

En el instituto explican que, «estos estudiantes podrían coger los autobuses escolares integrados, pero la mayoría van llenos, por lo que tienen que recurrir a los urbanos». Y algunos de estos jóvenes se han encontrado este curso con que el autobús urbano que sale a las 8.30 de Vilaxoán y que, en teoría, debería dejarles a las nueve menos diez de la mañana frente al churrasco A Ría, circula con unos minutos de retraso.

«Los estudiantes deberían estar en clase unos minutos antes de las 9 de la mañana, pero muchos días están entrando a las 9.05», apuntan desde la dirección del centro. «No sucede todos los días, pero sí es habitual», añaden en el instituto. En este sentido, dejan claro que no pueden permitir que esta situación se normalice. «Las clases empiezan a las 9, no a partir de las 9.05. Esto genera una dinámica que hay que resolver».

Dos visiones contrapuestas

Las familias de los afectados argumentan que la empresa de transportes tiene que poner todos los medios a su alcance para circular sin retrasos, y que si los conductores cumplen con los horarios previstos, los estudiantes podrán llegar con tiempo a clase. «En la empresa nos dicen que hay un autobús antes, que sale a las 8 de la mañana de Vilaxoán, y que los chicos pueden coger ese. ¿Y qué hacen allí media hora antes de empezar las clases? Lo que tiene que hacer la empresa es cumplir los horarios».

En Pereira explican que, «el autobús de las 8.30 de la mañana va lleno de gente, y lógicamente no se tarda lo mismo en cobrar o en pasar la tarjeta de 12 personas que de 30. Además, al ser una línea con más demanda tiene que detenerse en casi todas las paradas, y eso también lleva tiempo. A mayores, es un autobús que circula a una hora punta, con tráfico más denso que el de las 8.00, por eso a veces puede llevar algo de retraso».

Los profesores han pedido a los estudiantes afectados que cojan el autobús de las 8, argumentando que el centro ya abre a las 8.30 para los alumnos de Catoira.