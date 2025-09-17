La igualdad en el hogar aterriza en A Illa con «Concilia 2»

A Illa acogerá el viernes de la semana que viene una yincana reivindicativa para derribar estereotipos y fomentar la igualdad. Se trata de «Concilia 2», una actividad que recorrerá las calles para «conseguir una organización familiar más justa y equitativa», explican desde la organización.

La celebración consistirá en un recorrido en el que las familias tendrán que superar diferentes pruebas relacionadas con las tareas domésticas y la gestión familiar. Mediante juegos y reflexiones se pretende visualizar la necesidad de distribuir las responsabilidades en el hogar.

El teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, señaló que «iniciativas como estas son fundamentales para sembrar un cambio real desde nuestras casas y familias», a lo que añadió que desde la institución seguirán «promoviendo políticas que fomenten esta corresponsabilidad».

La yincana no busca ser únicamente una tarde de ocio, sino que se propone como «una herramienta para ayudar a visualizar y desaprender los roles tradicionales que frecuentemente cargan sobre las mujeres un mayor peso de las responsabilidades del hogar», enuncian.

Los interesados deberán inscribirse contactando con el siguiente número de teléfono 694216484 para poder asistir a la actividad.