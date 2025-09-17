Fonte da Coca urge la limpieza de la «selva virgen» del río de O Con
La asociación de vecinos ironiza sobre el estado del cauce en Rodrigo de Mendoza: «Posiblemente será algún experimento ecologista»
Temen que haya inundaciones
La asociación de vecinos Fonte da Coca ha presentado un escrito en el Ayuntamiento, solicitando la «urgente limpieza y posterior dragado» del tramo del río de O Con situado entre la rotonda de acceso a A Laxe y la entrada al parque fluvial. El presidente del colectivo, Óscar Rey tira de ironía al afirmar que, «es el único tramo urbano del río que está a selva virgen», y que «posiblemente será algún experimento ecologista».
Fonte da Coca aduce que, «para evitar desastres es necesario un mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos periódico». «Después nos lamentaremos en caso de desastre, especialmente cuando en apenas unos meses vendrá la época de las lluvias abundantes y (el exceso de vegetación) puede crear graves problemas en nuestra zona que también es de Vilagarcía».
El Ayuntamiento y Augas de Galicia, que depende de la Xunta, colaboran todos los años en la limpieza y desbroce de los ríos, precisamente para reducir el riesgo de riadas. Por lo general, Augas se ocupa de las obras en las zonas rurales, mientras que el Concello se encarga de limpiar en los tramos urbanos, como sucede en este de Rodrigo de Mendoza. Esa limpieza suele hacerse entre septiembre y noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Puerto subasta un buque abandonado y en riesgo de hundimiento por 34.000 euros
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Cuatro heridos cuando esperaban al bus en una discoteca de Pontecesures para volver a casa
- Rías Baixas supera los 40 millones de kilos y ya va a por los 50
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía
- Catoira ameniza el día grande de las fiestas de Guadalupe
- Otro accidente en la PO-548 a su paso por Bamio