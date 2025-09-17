Fonte da Coca urge la limpieza de la «selva virgen» del río de O Con

La asociación de vecinos Fonte da Coca ha presentado un escrito en el Ayuntamiento, solicitando la «urgente limpieza y posterior dragado» del tramo del río de O Con situado entre la rotonda de acceso a A Laxe y la entrada al parque fluvial. El presidente del colectivo, Óscar Rey tira de ironía al afirmar que, «es el único tramo urbano del río que está a selva virgen», y que «posiblemente será algún experimento ecologista».

Fonte da Coca aduce que, «para evitar desastres es necesario un mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos periódico». «Después nos lamentaremos en caso de desastre, especialmente cuando en apenas unos meses vendrá la época de las lluvias abundantes y (el exceso de vegetación) puede crear graves problemas en nuestra zona que también es de Vilagarcía».

El Ayuntamiento y Augas de Galicia, que depende de la Xunta, colaboran todos los años en la limpieza y desbroce de los ríos, precisamente para reducir el riesgo de riadas. Por lo general, Augas se ocupa de las obras en las zonas rurales, mientras que el Concello se encarga de limpiar en los tramos urbanos, como sucede en este de Rodrigo de Mendoza. Esa limpieza suele hacerse entre septiembre y noviembre.