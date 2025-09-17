Un «error» de Portos evidencia la falta de una Mariña Tradicional en A Illa

Un malentendido o error de Portos de Galicia ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de construir una Mariña Tradicional que albergue la gran cantidad de barcos históricos que hay en el municipio para que dispongan de un punto de protección y ser un museo al aire libre. Todo ocurrió el pasado lunes, cuando el ente le comunicó a los propietarios de los cuatro galeones que están amarrados en O Cabodeiro (Rei do Mar, San Pedro, Adelino e Manuel y Maridaxe) que debían abandonar la zona al considerar que su estancia provisional se había terminado. Esa decisión condenaba a cuatro joyas de la navegación tradicional y del patrimonio marítimo gallego a un duro invierno, exponiéndose a que cualquier golpe de mar pudiese destruirlos.

La indignación de los colectivos por esta decisión fue inmediata, con escritor solicitando una reuniones urgentes con el máximo responsable de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal, para clarificar la situación. Incluso el Concello, a través del edil de Cultura, Manuel Suárez, envió un escrito reclamando una reunión urgente ante el daño que se le podría hacer al patrimonio marítimo gallego. Fue entonces cuando Portos rectificó y, tras ponerse en contacto con las asociaciones que gestionan los galeones, comunicó que va a mantener su compromiso de convertir O Cabodeiro, un muelle sin uso profesional, en un lugar de amarre de embarcaciones y rebajando el malestar existente entre las asociaciones. A diferencia de la mayor parte de las dornas, que pueden resguardarse durante el invierno en el Edificio de Usos Múltiples para su reparación, los barcos de mayor porte tienen más complicada su protección y, el muelle de O Cabodeiro, en función de los vientos que puedan registrarse era una opción relativamente adecuada, aunque allí carecen de los más mínimos servicios, más allá de los puntos de amarre.

De hecho, esta solución partía como provisional precisamente a la espera de la construcción de una Mariña Tradicional, sea donde se barajó inicialmente, en la zona de O Cantiño donde existió el pantalán de embarcaciones menores, sea en el propio muelle de O Cabodeiro, con la instalación de pantalanes y un cambio de usos portuarios para que se destine exclusivamente a amarrar embarcaciones tradicionales.

Mientras esperan por la Mariña Tradicional, Portos garantizaba ayer que su intención no es desalojar a los barcos tradicionales de O Cabodeiro sino, más bien, al contrario, «como ya se comunicó a los usuarios y a Culturmar, que así lo demando», autorizando el uso de ese muelle por su parte». Reconocía también que lo ocurrido se debía a «un malentendido que se está aclarando» entendiendo la preocupación que generó la comunicación inicial.