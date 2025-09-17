Desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, el sueño que puede hacerse realidad

Nadie lo veía venir y pocos confiaban ya en conseguirlo, pero Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, se plantó esta mañana en A Lanzada para prometer que más pronto que tarde hará realidad un viejo sueño de mucha gente: el desdoblamiento de la vía rápida que une la Autovía do Salnés con la playa y el istmo que dan entrada al Concello de O Grove.

Para aquellos que no lo sepan –que serán pocos–, esa carretera tiene alrededor de 7 kilómetros y se convierte en una «ratonera» prácticamente cada día de verano, con atascos interminables cada fin de semana que castigan a los automovilistas y desesperan a vecinos y visitantes, resultando especialmente notables las molestias para aquellos que quieren acudir a O Grove.

De ahí que vecinos, empresarios y políticos –de todos los partidos– lleven dos décadas reivindicando ese desdoblamiento que ahora promete Alfonso Rueda, convencido de que la zona lo merece por un indudable «potencial turístico y económico» que quiso comparar con el de otras zonas en las que se desarrollaron actuaciones igual de «grandes», citando expresamente a la Autovía de O Morrazo y la de Santiago hacia A Estrada.

Una propuesta, la ahora presentada y compartida –por territorio y beneficios– entre Sanxenxo y O Grove, valorada en más de 40 millones de euros.

Esa es la cantidad que se baraja para acometer algo que, a priori, y sobre el papel, puede ser difícil de entender, como es la «mejora de la funcionalidad, capacidad e integración ambiental de la VG-4.1 y la PO-308, en el entorno de A Lanzada».

Así es como se anunciaba ayer la visita de Rueda a O Grove en el día de hoy. Una definición que coloquialmente puede traducirse diciendo que es un paso definitivo para ampliar la vía rápida entre la Autovía do Salnés y A Lanzada.

El carril segregado en la rotonda de A Lanzada, esta mañana. / Pedro Mina

Se hará realidad mediante un desdoblamiento que llegará hasta Noalla –unos 3,5 kilómetros que ganan dos carriles más–, al que se dará continuidad con un carril añadido a los dos existentes desde Noalla hasta el propio istmo, es decir, otros 3,5 kilómetros.

Mejoras en el istmo

Es, sin duda, una mejora tan sustancial como deseada, llamada a poner fin a los insufribles atascos y que se complementará con la ampliación a cuatro carriles de la PO-308, en el pequeño tramo de carretera donde hace unos meses se abrió un inútil carril segregado y que avanza desde la salida de la vía rápida hacia la PO-550.

Dicho de otro modo, que donde ahora se encuentra el polémico semáforo de pulsador al que muchos culpan de buena parte de los atascos –va a desaparecer– se habilitarán cuatro carriles –dos más que ahora–, para así enlazar con la rotonda de la que parten los otros cuatro que en la actualidad atraviesan todo el istmo para entrar en O Grove.

La mejora prevista en los cuatro carriles ya existentes en el istmo. / FdV

Es ahí, entre la vía rápida y los cuatro carriles de A Lanzada, donde se forma el «cuello de botella» tantas veces criticado que ahora desaparecerá al crearse dos carriles nuevos.

Senda para peatones y ciclistas

Pero eso no es todo, sino que se anuncia el desplazamiento del paso peatonal del dichoso semáforo y la creación de una senda peatonal y ciclista a lo largo de los cuatro carriles actuales del istmo.

Si a todo esto se suman las medidas ambientales previstas para la «recuperación de las dunas» en el entorno de las carreteras autonómicas que desembocan en el mismo, así como la «mejora de la conectividad de los humedales existentes», se obtiene como resultado un ambicioso plan concebido como Proyecto de Interés Autonómico (PIA).

La propuesta para el tramo desde la vía rápida a los cuatro carriles del istmo, donde desaparecen el paso de peatones y el semáforo actuales. / FdV

Una propuesta que «combina actuaciones viarias con medidas de integración ambiental» y que empezará a tramitarse de inmediato, para iniciar las primeras fases de actuación en 2026.

Se trata, de este modo, de «garantizar tanto la seguridad como el respeto medioambiental» en una zona especialmente sensible, la cual resulta tan importante desde un punto de vista ecológico como turístico y económico.

De ahí que la Xunta quiera garantizar «el acceso a esta zona con comodidad», pero desde «el respeto a los valores medioambientales» del entorno y «con sentidiño», tal y como proclamó Rueda en este tan inesperada como fructífera visita.

La conselleira y el presidente, acompañados de los alcaldes de Sanxenxo y O Grove. / Iñaki Abella

El mismo, por cierto, que no dejó pasar la oportunidad de destacar «el gran esfuerzo que está realizando la Xunta en materia de infraestructuras viarias, carreteras y construcción de autovías».

La AP-9

Eso sí, con la asignatura pendiente de la AP-9, «a expensas de que el Gobierno central esté a la altura para que sea libre y gratuita lo antes posible», enfatizó Rueda.

Un presidente que se mostró ilusionado con esta actuación y estuvo arropado por una no menos ilusionada conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien en repetidas ocasiones durante los últimos meses ya dejó patente –en público y en privado– su firme disposición a mejorar las comunicaciones en O Salnés y, muy especialmente, su voluntad de colaborar con el Concello de O Grove.

Los cuatro carriles existentes a lo largo del istmo, vistos desde Siradella. / Iñaki Abella

Tanto ella como el presidente coinciden al señalar que desdoblar la vía rápida de Sanxenxo/O Grove viene a suponer, en la práctica, la ampliación de la Autovía do Salnés, como también un paso más para dotar a la comarca arousana de «infraestructuras modernas, seguras y sostenibles».

Es decir, «una obra muy demandada y necesaria que va a tener un gran impacto, que realzará esta zona y hará un poco más fácil a vida de los vecinos y de los visitantes», sentenció un Alfonso Rueda que conoce bien la zona y la considera una de las más importantes de Galicia.

Así quedó puesto de manifiesto en la visita, de la que fueron testigos, entre otros muchos asistentes, los alcaldes de O Grove y Sanxenxo, el socialista José Cacabelos y Telmo Martín, respectivamente, el diputado Javier Tourís, concejales como el vilagarciano Raúl Santamaría o la grovense Ángeles Domínguez, y el presidente de los comuneros de San Vicente de O Grove, Manuel Castro.