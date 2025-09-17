Cuatro casas rurales de O Salnés participan en el Outono Gastronómico

Cuatro casas de turismo rural de O Salnés participan en el Outono Gastronómico, que arranca este viernes en toda Galicia. Se trata de A Pastora y Casal do Umia, de Cambados; Casal de Folgueiras, de Meis; y Casa do Sear, de Sanxenxo. Estos cuatro establecimientos ofrecerán desde el 19 de septiembre al 21 de diciembre una serie de paquetes que combinan alojamiento con la degustación de menús basados en la gastronomía local y de temporada.

Así, los cuatro negocios rurales de O Salnés que participan en esta iniciativa de la Xunta de Galicia ofrecerán preparaciones culinarias con productos como setas, lubina, cordero, zamburiñas, merluza, almejas, navajas, vieira, ternera, centollo o chopos; y postres como helado de turrón, peras al vino de Barrantes, queso de Arzúa con membrillo o tarta de Santiago.

El Outono Gastronómico es una iniciativa de Turismo de Galicia, que pretende fomentar las escapadas de fin de semana a las casas rurales gallegas durante los meses de otoño. Se trata de un programa ya consolidado -este año cumple su edición 25-, y que combina el alojamiento durante una o dos noches en este tipo de establecimientos con el disfrute de la gastronomía de temporada.

A mayores, algunas casas ofrecen experiencias complementarias de pago. Casal de Folgeiras, por ejemplo, organiza para los clientes que se lo pidan una visita a una bodega; y Casa do Sear apuesta por una sesión con masaje y un «kit» romántico.

Los precios varían entre los 105 euros que cuesta el alojamiento y un almuerzo para una persona, y los 360 euros del paquete para dos adultos y dos niños, que incluye dos noches en la casa y dos menús por persona. También hay la opción de quedarse solo a comer, y el menú cuesta 37,50 euros.