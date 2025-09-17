Así se cotiza Rosalía de Castro: piden seis millones de euros por un solar edificable y con inquilino

La construcción de vivienda nueva está reviviendo en Vilagarcía y actualmente hay sobre media docena de promociones en marcha. No obstante, muchos suelos edificables siguen a la venta y llama la atención uno ubicado en Carril por su precio de seis millones.

Que haya trascendido, sería el más caro existente ahora mismo en el mercado y, curiosamente, tiene un inquilino. Y es que se trata de la finca donde Vegalsa-Eroski abrió hace tres meses un nuevo supermercado, ocupando el espacio dejado por Mercadona tras su traslado a Valle-Inclán.

La propia inmobiliaria que oferta la propiedad, Venaver Property Agents, señala que la propiedad «está alquilada a un supermercado en rentabilidad» y así seguirá por mucho tiempo, pues fuentes de la compañía inquilina indican a este medio que su compromiso con la continuidad de este establecimiento en el tiempo «es total».

Detalles

La superficie de la parcela es de algo más de 7.000 metros cuadrados, de los cuales, 2.250 están ocupados por el local comercial y la zona de aparcamiento de esta tienda. Su atractivo es que se trata de un solar edificable en altura y en la avenida Rosalía de Castro, que está en segunda línea de playa, y de ahí el precio solicitado que, de inicio, es de seis millones de euros, según la misma oferta.

La prueba de cómo está el mercado en esta calle de Carril es otra venta de una parcela urbanizable de 400 metros cuadrados que se ofrece por 775.000 euros aunque, en este caso, está junto al mar.

Solares ofrecidos a precios millonarios son infrecuentes en la ciudad. El caso más conocido es el perteneciente al Estado, detrás de los juzgados y la comisaría y que llegó a salir a subasta por 2,8 millones de euros. Pero sigue sin propietario, o por lo menos aún puede verse en algunos portales inmobiliarios con un precio bastante inferior, de algo más de 1,6 millones de euros, y aunque llegó a plantearse la posibilidad de impulsar un uso social de la propiedad, con la construcción de vivienda pública en esta céntrica zona de Vilagarcía, nada más se supo.

Nuevas viviendas

La construcción está resurgiendo, aunque sin alcanzar niveles como los registrados antes de pinchar la burbuja inmobiliaria, con la crisis de 2008. Los proyectos que están dando sus primeros pasos darán lugar a un centenar de viviendas en localizaciones como As Carolinas, A Escardia, Rodrigo de Mendoza, Bosque dos Desamparados o la avenida de Cambados.

Los precios de un piso según lo ofertado en las web de las promotoras, oscilan entre los 135.000 euros y los 300.000 euros el más caro y, lógicamente, en función de ubicaciones y características.

Para algunas promotoras, estos proyectos suponen también la primera construcción de una vivienda colectiva desde la recesión, pues muchas han sobrevivido este tiempo gracias a otro tipo de edificaciones e iniciativas de rehabilitación.