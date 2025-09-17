Convenio de colaboración entre el Cambados Tenis de Mesa y la ONG Rescate

El club Cambados Tenis de Mesa firmó el pasado lunes un acuerdo de colaboración con la ONG Rescate Internacional, acuerdo que incluye la celebración de partidos de exhibición, clases y torneos en los que participarán usuarios de Rescate, tratando así de fomentar la integración y la cohesión social a través del tenis de mesa. En el acto, en el que participaron el director general de la ONG Rescate Internacional, Carlos Echánove; el presidente del club de Cambados, Carlos Alonso; así como el alcalde, Samuel Lago; y la edil de deportes, Noelia Gómez, se celebró el pasado lunes.

Con representación en las localidades de Valga y Padrón, el objetivo es integrar a los migrantes a través del deporte, para lo que se habilitarán espacios para entrenar, bajo la tutela de un técnico del club, en los lugares donde se alojan estas personas. Entre las propuestas que se barajan se encuentra la de crear un equipo formado íntegramente por personas migrantes.

Desde el propio club explicaban estos días que el convenio establece un marco de colaboración para la gestión de patrocinios publicitarios en beneficio del Cambados tenis de Mesa, con el objetivo de reforzar el desarrollo de sus actividades deportivas y dar visibilidad a la labor humanitaria de Rescate Internacional. Entre los acuerdos destaca la cesión de espacios publicitarios en equipaciones, instalaciones y medios de comunicación del Club, así como la difusión conjunta de actividades en redes sociales y eventos. Con esta alianza, ambas entidades subrayan su compromiso con los valores del deporte, la solidaridad y la cooperación internacional, favoreciendo la unión entre el ámbito deportivo y la acción social.