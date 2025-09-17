Un conductor elude la prueba de alcohol tras un accidente

La Policía Local de Vilagarcía investiga a un conductor que se vio implicado en un accidente de tráfico, sobre las 6 de la mañana de ayer, en la avenida de Cambados, y que se negó a realizar las pruebas de alcoholemia y de drogas. Por este motivo, fue trasladado al Hospital do Salnés, donde sí se le hicieron ambas pruebas mediante análisis de sangre.

El accidente consistió en un choque lateral entre dos vehículos. Uno de ellos era un Opel Corsa que iba en sentido Cambados, y el segundo un Seat Ibiza que estaba parado en un ceda el paso. Al parecer, y según los primeros indicios recabados en el punto por los servicios de emergencias, el conductor del Opel perdió el control del turismo y chocó contra el Seat.

En el Opel iban una mujer y un hombre. Este último era el conductor, y presuntamente se negó a hacer las pruebas de alcohol y drogas, por lo que fue trasladado al Hospital. Por este motivo, y a la espera de los resultados de la analítica, está investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. El hombre del Ibiza no requirió atención médica.