O Concello cambadés repartirá 500 exemplares de «O abecedario» nos colexios
A Concellería de Normalización Lingüística quere promover o uso do galego nos máis cativos
A caída do número de galegofalantes tamén preocupa en Cambados, así que o Concello impulsa iniciativas de promoción en diferentes ámbitos. Unha das próximas é o reparto de 500 exemplares do libro editado pola Mesa pola Normalización Lingüística «O abecedario», entre os alumnos de Infantil dos colexios para que aprendan palabras «moi fermosas e que son menos empregadas».
Así o explica a concelleira Mar Pérez, detallando que tamén se deixarán en depósito na biblioteca central Luís Rei e nos centros de lectura dos colexios. O libro conta con ilustracións, unha proposta didáctica e unha canción de Magín Blanco e o desexo de Pérez é promover o uso do galego dende idades temperás.
«Edúcase en castelán, aínda que os pais falen en galego, os debuxos son en castelán, as instrucións dos xoguetes... Hai unha longa lista de cuestións polas que o castelán está oprimindo ao galego e o caso máis flagrante é no ensino». Así, a concelleira criticou o decreto para o plurilingüismo, pois «é o golpe final para o galego equipárao ao inglés en porcentaxe de materias que se deben dar nun e noutro idioma».
O Concello destina 4.800 euros á compra destes exemplares e cubre a metade cunha subvención concedida pola Xunta de Galicia.
